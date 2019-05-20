Нідерландський стартап анонсував електрокар на сонячних батареях

Стартап Lightyear найближчим часом представить електромобіль, який зможе проїжджати до 20 тисяч кілометрів на рік на сонячній енергії – тобто, абсолютно безкоштовно.

У Lightyear заявляють, їхній перший потенційно серійний проект під назвою Lightyear One створений, щоб розв'язувати найбільші проблеми електромобілів – дальність пробігу і можливість зарядки.

Це цікаво: Назване найдоступніше нове авто в Україні

Стартап Lightyear створений вихідцями з Технічного університету Ейндховена. Учасники проекту встигли попрацювати у великих фірмах на зразок Tesla і Ferrari. Як видно, інженери вирішили використовувати свої напрацювання, щоб створити масовий і практичний електрокар на сонячній тязі.

Електрокар отримає батарею, яка дозволить проїжджати без "дозаправки" від 400 до 800 км, при цьому офіційно стверджується, що особливі енергоефективні технології дозволять заряджати акумулятори у два-три рази швидше, ніж у конкурентів. Енергозапас для пробігу до 400 км можна буде поповнити від звичайної розетки протягом ночі.

Lightyear One

Ще однією запорукою енергоефективності стане конструкція Lightyear One. Авто планується будувати з надлегких матеріалів, наділити унікальною аеродинамікою і забезпечити безпрецедентно високим ККД силової установки.

Однак, головною перевагою електромобіля стануть сонячні батареї. Як саме реалізовано перетворення сонячного світла в електрику, поки не уточняється (швидше за все, панелями вкриють всі горизонтальні поверхні електрокара), проте, за заявою виробника, в теорії Lightyear One здатний проїжджати на сонячній енергії до 20 000 км на рік. Таким чином, експлуатаційні витрати будуть йти до нуля.

Ціна електромобіля вражає: Lightyear One буде коштувати мінімум 119 000 євро. Виробництво стартує у 2020 році з десяти екземплярів особливої ​​серії Signature Edition, щоб зарезервувати їх, необхідно вже зараз внести всю суму повністю. Наступні 100 електромобілів отримають виконання Pioneer Edition, а для замовлення Lightyear One в базовій комплектації буде потрібен депозит у 4 000 євро.

Компанія заявляє, що вже залучила 15 мільйонів євро інвестицій і має у своєму розпорядженні приблизно сотню попередніх замовлень. Прем'єра першого "живого" примірника Lightyear One відбудеться 25 травня в Нідерландах.

Дивіться також: Будинки на колесах надійні? У мережу виклали краш-тести