Skoda Scala отримала "ралійну" версію

На автосалоні у Франкфурті дебютує Skoda Scala у дизайнерському виконанні Monte Carlo. Такий автомобіль відрізняється чорними акцентами в декорі й ексклюзивними для моделі 17- або 18-дюймовими легкосплавними дисками.

Серед елементів екстер'єру, пофарбованих у чорний колір – корпуси дзеркал, радіаторна решітка, вставки на передньому бампері, а також напис Skoda на дверях багажника. У салоні використовується оббивка з червоною строчкою, чорна тканина на стелі, а також шкіра на селекторі коробки передач, ручнику і кермі. На педалях є алюмінієві накладки, а стандартні крісла замінені на спортивні. Уже в "базі" хетчбек отримав тоноване заднє скло та панорамний дах.

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Спецверсія отримала свою назву на честь ралі Monte Carlo, в якому Skoda виступає з початку минулого століття. Раніше у такому виконанні випускалися Fabia, Citigo, Rapid і Yeti, а тепер – Scala і кросовер Kamiq.

Модель Scala поповнила лінійку Skoda у 2018 році. В основу хетчбека лягла модульна архітектура MQB-A0 з напівзалежною задньою підвіскою та винятково переднім приводом. На тій же платформі побудований і новий Volkswagen Polo. На європейському ринку Skala доступна з "турботрійкою" 1.0 TSI (95 або 115 сил), чотирициліндровим 1.5 TSI (150 сил), а також 115-сильним дизелем 1.6 TDI. Ціни стартують з 21,5 тисячі євро.

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