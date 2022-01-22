Skoda розпочала виробництво дешевого седана Slavia

Модельний ряд Skoda в Індії ось-ось поповниться ще одним недорогим авто – седаном Slavia. Його виробництво з рівнем локалізації до 95 відсотків компанія запустила 21 січня на заводі у місті Чакан у штаті Махараштра.

Як повідомляє місцеве видання Autocar India, Slavia розробили спеціально для індійського ринку. Там він прийде на зміну Rapid, однак у майбутньому модель може з'явитись і в інших країнах.

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Седан Slavia, прем'єра якого відбулася у листопаді минулого року, став уже третьою моделлю, створеною у рамках стратегії India 2.0: до неї до індійської лінійки марки приєдналися кросовери Skoda Kushaq та Volkswagen Taigun. Slavia ж судилося стати першим повністю новим середньорозмірним седаном на ринку Індії за півтора року – з появи Honda City, – а також замінити Rapid.

Седан, розроблений на базі бразильського Volkswagen Virtus чотирирічної давності, побудований на спрощеному "візку" MQB-A0-IN, створеному спеціально для недорогих автомобілів Volkswagen Group. Зовнішність моделі не стала сюрпризом: вона виконана в актуальному стилі Skoda й оформленням передка нагадує Fabia. У багажнику 4,5-метрового седана простір для 521 літра вантажу.

Архітектура салону також схожа на Fabia. Усередині "топового" варіанта є ті ж віртуальна приладова панель та дисплей-планшет мультимедійної системи діагоналлю до 10 дюймів. З боків розташовані круглі дефлектори повітроводів. Також у списку оснащення є камера заднього виду, клімат-контроль з сенсорним екранчиком, люк і вентиляція сидінь. У базовій комплектації панель приладів аналогова, екран "мультимедійки" семидюймовий, а замість кліматичної установки – кондиціонер.

У моторній гамі лише два варіанти: це літровий двигун TSI потужністю 115 кінських сил та 1,5-літровий агрегат на 150 сил. Перший поєднується з "механікою" або автоматом з шістьма передачами, другий – з тією ж механічною коробкою або з семидіапазонним "роботом" DSG.

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