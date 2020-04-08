У США їжу доставлятимуть за допомогою безпілотних авто

Непрості часи вимагають рішучих дій. Ще невідомо, скільки б людство страждало перед тим, як вирішило випускати на дороги загального користування безпілотні автомобілі. Тепер же пандемія коронавірусу розставила всі крапки над "і", додавши людям трішки рішучості.

Департамент транспорту Каліфорнії офіційно дозволив експлуатацію (правда наразі тільки в тестовому режимі) на дорогах штату безпілотних автомобілів фірми Nuro. Симпатичні самохідні установки R2 доставлятимуть продукти, медикаменти та посилки від складів і магазинів безпосередньо до порогу замовника.

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Нагадаємо, що Nuro R2 – компактний електромобіль. Його довжина всього 2,7 метра, висота 1,1 метра. Корисне навантаження – близько 200 кг.

Їде машинка не швидко – максимальна швидкість всього 40 км/год. Зате завдяки просунутій системі радарів, лідарів і датчиків прекрасно орієнтується на дорозі. А ще строго дотримується правил дорожнього руху, не проїжджає на червоне, нікого не підрізає, не реагує на дурні витівки оточуючих і не просить гроші на чай. Ідеальний варіант, який може врятувати не одне людське життя в умовах суворого карантину.

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