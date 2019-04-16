Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Вибори президента України 2019

Skoda представила новий розкішний концепт-кар

  • 15
Серійний Skoda Vision iV з'явиться в 2020 році - фото 1
Серійний Skoda Vision iV з'явиться в 2020 році / Inside EVs

На автосалоні в Шанхаї компанія Skoda представила крос-купе Vision iV. Skoda Vision iV – перший електромобіль марки, створений на базі модульної платформи MEB.

На вигляд – такий самий концепт, який дебютував на підмостках Женевського автосалону, але насправді це не так: шанхайська новинка адаптована до серії. Skoda Vision iV стане першим автомобілем з електричною силовою установкою.

І ще: Mercedes-Benz офіційно показав кросовер Concept GLB

Skoda Vision iV – перший електромобіль марки, створений на базі модульної платформи MEB. Літій-іонна батарея розташована у дніщі, має рідинне охолодження. Запасу ходу вистачить на подолання приблизно 500 км (за циклом WLTP).

Очікується, що серійний Skoda Vision iV з'явиться в 2020 році, роком пізніше на ринок вийде електричний SUV Volkswagen, який в образі прототипу ID. Roomzz теж дебютував на автосалоні в Шанхаї.

Skoda представила новий розкішний концепт-кар - фото 321742

Skoda представила новий розкішний концепт-кар - фото 321743

Читайте також: У Києві бачили тюнінгований спорткар на базі Ferrari

Джерело: insideevs
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Сповідь продавця: інтернет-магазини проти звичайних – як не купити кота в мішку
  • Вчора, 12:14
  • 455
Гра престолів 8 сезон 1 серія: дивитись онлайн, сюжет і спойлери прем'єри 2019
  • Вчора, 08:56
  • 8716
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1398427
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології