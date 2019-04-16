Skoda представила новий розкішний концепт-кар

Серійний Skoda Vision iV з'явиться в 2020 році / Inside EVs

На автосалоні в Шанхаї компанія Skoda представила крос-купе Vision iV. Skoda Vision iV – перший електромобіль марки, створений на базі модульної платформи MEB.

На вигляд – такий самий концепт, який дебютував на підмостках Женевського автосалону, але насправді це не так: шанхайська новинка адаптована до серії. Skoda Vision iV стане першим автомобілем з електричною силовою установкою.

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Skoda Vision iV – перший електромобіль марки, створений на базі модульної платформи MEB. Літій-іонна батарея розташована у дніщі, має рідинне охолодження. Запасу ходу вистачить на подолання приблизно 500 км (за циклом WLTP).

Очікується, що серійний Skoda Vision iV з'явиться в 2020 році, роком пізніше на ринок вийде електричний SUV Volkswagen, який в образі прототипу ID. Roomzz теж дебютував на автосалоні в Шанхаї.

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