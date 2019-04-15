Mercedes-Benz офіційно показав кросовер Concept GLB

Mercedes-Benz показав новий кросовер GLB. Модель – концепт-кар, який отримав брутальний вигляд у стилі колишнього Mercedes-Benz GLK.

Після декількох тизерів Mercedes-Benz офіційно представив прототип нового компактного кросовера – модель Concept GLB дебютувала на автосалоні у Шанхаї. Автомобіль, який незабаром стане серійним кросовером Mercedes-Benz GLB, схожий на старенький Mercedes-Benz GLK.

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Машина довжиною 4,62 метра з колісною базою 2,82 метра має салон аж з трьома рядами сидінь, розрахований відразу на сімох пасажирів. Mercedes-Benz заявляє, що третій ряд крісел цілком комфортний для пасажирів середнього розміру. Але крім незвичайного компонування і яскравою обробки салону інтер'єр майже нічим не відрізняється від Mercedes-Benz GLA.

А ось інтер'єр несподівано брутальний, що підкреслено обвісом з незабарвленого пластику, позашляховими покришками BF Goodrich на двоколірних 17-дюймових колесах, світлодіодними лампами на даху, а також додатковим чорним багажником поверху.

Під капотом встановлений 224-сильний 2-літровий бензиновий мотор з 8-ступеневою автоматичною коробкою передач з подвійним зчепленням. Агрегат поєднується з повним приводом 4Motion з трьома програмами руху.

Mercedes-Benz не говорить, наскільки серійний GLB буде повторювати Concept GLB, але скоро все стане відомо – модель повинні показати у 2019 році.

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