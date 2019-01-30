Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення 2019

Skoda показала тизер бюджетного кросовера

  • 69
Бюджетний паркетник від Skoda - фото 1
Бюджетний паркетник від Skoda

Чеська марка розсекретила дизайн екстер'єру нового серійного паркетника. Повноцінна прем'єра моделі пройде у березні на Женевському автосалоні.

Компанія Skoda продовжує поетапно показувати кросовер початкового рівня, призначений для Європи: перший тизер з'явився у середині січня, а тиждень тому було оголошено ім'я моделі – Kamiq. Сьогодні ж Skoda показала ескізи "старосвітського" SUV.

І ще: Ці б/у авто краще не купувати: антирейтинг

Тизер кросовера Skoda Kamiq - фото 304589
Тизер кросовера Skoda Kamiq
Тизер кросовера Skoda Kamiq - фото 304588
Тизер кросовера Skoda Kamiq

Європейський Kamiq практично повністю зберіг дизайн концепту Vision X, який дебютував у минулому році. Головна особливість екстер'єру – нетипова у порівнянні з іншими Skoda головна оптика: зверху розташовані світлодіодні денні ходові вогні з інтегрованими динамічними покажчиками повороту, нижче розташовані блоки основних фар. Динамічні поворотники є і в ліхтарях – вперше для бренду.

Публічна прем'єра нового кросовера відбудеться на початку березня у рамках Женевського автосалону. На європейський ринок Kamiq, ймовірно, вийде у другій половині 2019 року.

Читайте також: У McLaren представили концепцію автогонок майбутнього: відео з 2050 року

Джерело: motor1
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на лютий 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку
  • 01 лютого, 12:51
  • 2034
Від 90-х до сьогодні: ностальгійні фото, як змінилися улюблені зірки
  • 04 лютого, 17:00
  • 388
Привітання з Днем ангела Оксани: побажання і картинки на іменини
  • 05 лютого, 18:42
  • 31290
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології