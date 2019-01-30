Skoda показала тизер бюджетного кросовера

Чеська марка розсекретила дизайн екстер'єру нового серійного паркетника. Повноцінна прем'єра моделі пройде у березні на Женевському автосалоні.

Компанія Skoda продовжує поетапно показувати кросовер початкового рівня, призначений для Європи: перший тизер з'явився у середині січня, а тиждень тому було оголошено ім'я моделі – Kamiq. Сьогодні ж Skoda показала ескізи "старосвітського" SUV.

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Тизер кросовера Skoda Kamiq

Тизер кросовера Skoda Kamiq

Європейський Kamiq практично повністю зберіг дизайн концепту Vision X, який дебютував у минулому році. Головна особливість екстер'єру – нетипова у порівнянні з іншими Skoda головна оптика: зверху розташовані світлодіодні денні ходові вогні з інтегрованими динамічними покажчиками повороту, нижче розташовані блоки основних фар. Динамічні поворотники є і в ліхтарях – вперше для бренду.

Публічна прем'єра нового кросовера відбудеться на початку березня у рамках Женевського автосалону. На європейський ринок Kamiq, ймовірно, вийде у другій половині 2019 року.

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