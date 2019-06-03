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Skoda показала спортивну версію кросовера Kamiq

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Презентація відбулася в Шеньчжені - фото 1
Презентація відбулася в Шеньчжені

На автосалоні в Шеньчжені відбулася прем'єра концепту Skoda Vision GT. Він демонструє, як буде виглядати спортивна версія Kamiq, яка вийде на місцевий ринок вже у цьому році. За попередньою інформацією, шоу-кар побудований на платформі MQB і, ймовірно, отримає повний привід.

Від звичайного Skoda Kamiq концепт Vision GT відрізняється зовнішністю: заваленою лінією даху, передньою частиною кузова в стилі хетчбека Scala, а також 20-дюймовими колесами. У кросовера також є декоративний дифузор. Інформації про технічну начинку виробник поки не повідомляє.

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Серійний Skoda Kamiq у Китаї пропонується з атмосферним двигуном 1.5 (110 сил 150 Нм моменту), який поєднаний з п'ятиступеневою "механікою" або шестидіапазонним "автоматом". Місцеві журналісти вважають, що версія GT отримає турбомотор 1.4 або 2.0 потужністю до 190 кінських сил, роботизовану коробку передач і повнопривідну трансмісію.

Skoda показала спортивну версію кросовера Kamiq - фото 331700
Skoda показала спортивну версію кросовера Kamiq - фото 331701
Skoda показала спортивну версію кросовера Kamiq - фото 331699
Skoda показала спортивну версію кросовера Kamiq - фото 331698

При цьому, якщо Kamiq GT буде уніфікований з глобальною версією кросовера, тобто перейде на платформу MQB, а не буде використовувати старий "візок" від Rapid.

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Джерело: Motor
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