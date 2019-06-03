Mercedes-Benz придумав дизайн для нового електричного кросовера

Бренд Denza, створений Daimler і китайською BYD, представив на автосалоні в Шеньчжені шоу-кар Concept X. Цей кросовер, над стилістикою якого працювали співробітники центру дизайну Mercedes-Benz у Китаї, вийде на місцевий ринок у наступному році.

Denza Concept X – це макет майбутньої серійної моделі. Кросовер запропонують у варіанті з сімома посадковими місцями, електричної або гібридною силовою установкою. Батарейна версія зможе проїжджати без підзарядки до 500 кілометрів по циклу NEDC і розганятися до першої "сотні" менш ніж за п'ять секунд.

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Дизайн позашляховика розроблений у Mercedes-Benz Advanced Design Studio, про що свідчать шильдики Styled by Mercedes-Benz. Студія базується в Пекіні і є частиною глобальної дизайн-мережі Daimler. Шоу-кар отримав 23-дюймові колеса, окрас кузова Galaxy Purple і інтегровані в бампери світлодіодні "еквалайзери".

На сьогодні Denza випускає одну модель – електричний седан Denza 500. Він побудований на платформі Mercedes-Benz B-Class першого покоління і оснащений 190-сильним електромотором. Заявлений запас ходу седана – 500 кілометрів.

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