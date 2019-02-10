Skoda показала першу фотографію інтер'єру кросовера Kamiq

Компанія Skoda показала першу фотографію інтер'єру нового субкомпактного кросовера Kamiq. Він у точності повторює салон хетчбека Scala, за винятком деяких деталей.

Нова концепція дизайну інтер'єру вперше була показана на шоу-карі Skoda Vision RS. Своє серійне втілення архітектура знайшла в моделі Scala. У Kamiq повністю ідентичний салон. Відрізняється лише кермо, декор передньої панелі та матеріал обробки крісел – у кросовері використовується мікроволокно Suedia.

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Для Skoda Kamiq також запропонують обробку дверей панелями з кристалічною структурою, віртуальну приладову панель, центральний дисплей діагоналлю 10,25 дюйма, фонове підсвічування салону, підігрів лобового скла, задніх сидінь та керма.

Інтер'єр кросовера Skoda Kamiq

Дизайнерські рішення, використані в Skoda Scala, знайдуть відображення і в зовнішності Kamiq. Наприклад, у моделей буде схожа форма ліхтарів і напис Skoda замість логотипу на двері багажника. Особливістю кросовера буде розділена на два блоки світлотехніка, де денні ходові вогні будуть розташовані зверху, а фари ближнього і дальнього світла – знизу.

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