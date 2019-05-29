Skoda поділилася подробицями про новий лютий пікап

Чеська компанія Skoda поділилася подробицями про концептуальну новинку, орієнтовану на найлютіше бездоріжжя!

Представники Skoda розповіли, що новий дводверний пікап, який буде побудований на базі кросовера Kodiaq, отримає повністю переглянуту силову структуру кузова.

І ще: У мережі показали Range Rover найхвалькуватішого американця

Підвіска моделі відзначиться ліфтом, а також пікап придбає великі позашляхові колеса, які взують в шини Rockstar II. Новинка отримає назву Mountiaq, що в перекладі з англійської означає гора. Наявність літери Q вказує на приналежність машини до сегменту SUV, як і в інших моделей цього класу Kodiaq, Karoq, Kamiq.

Дорожній просвіт нового пікапа Skoda складе приблизно 294 міліметрів, що дуже непогано, якщо порівняти, наприклад, з Kodiaq Scout 194 міліметра. Під капотом новинки розташується 2,0-літровий бензиновий 190-сильний мотор, і, ймовірно, з'явиться повний привід. Крім того пікап Skoda отримає електричну лебідку, встановлену на передньому бампері.

Skoda Mountiaq

Читайте також: Як виглядає раритетний автопарк короля Йорданії