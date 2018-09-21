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Aston Martin анонсував новий гіперкар Project 003

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Aston Martin готує до появи новий автомобіль - фото 1
Aston Martin готує до появи новий автомобіль / Mabcrea

Aston Martin не втомлюється виводити на ринок нові моделі. До 2021 року лінійка поповниться ще одним гіперкаром, який поки має кодове ім'я Project 003.

Aston Martin своєю моделлю Valkyrie разом з Mercedes-AMG Project One відкрив нову еру гіперкарів, які стали наступниками таких машин як McLaren P1, Ferrari LaFerrari і Porsche 918 Spyder. Але незабаром з'явиться іще одна машина.

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У лінійці британської марки Valkyrie значиться як Project 001, тюнінг-версія Valkyrie AMR Pro – це вже Project 002, а ось наступною новинкою стане якийсь Project 003. Гіперкар, який буде оснащений гібридною бензоелектричною силовою установкою, активною аеродинамікою й активною підвіскою.

Новий концепт-кар Aston Martin - фото 277283
Новий концепт-кар Aston Martin / motor1

При цьому модель виявиться дорожньою, що означать випуск у право- і ліворульноу варіантах, а також компонуванням, що дозволяє розмістити не тільки водія і пасажира, а і їх багаж.

Перший ескіз дозволяє отримати саме приблизне уявлення про модель, але навряд чи по скетчу можна судити про те, яким виявиться серійний гіперкар. Заявлено, що буде зроблено всього 500 примірників новинки, прем'єра якої відбудеться в кінці 2021 року.

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Джерело: motor1
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