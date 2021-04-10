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Skoda Octavia вперше отримала спортивну версію, і вона розкішна

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Skoda Octavia Sportline - фото 1
Skoda Octavia Sportline / motor1

Skoda Octavia вперше придбала версію Sportline, яка відрізняється декором екстер'єру і салону, адаптивною підвіскою, особливими колісними дисками і доповненим списком асистентів.

Що стосується декору екстер'єру, то Skoda Octavia Sportline повторює інші моделі Skoda в тому ж виконанні. Модель відрізняється від стандартної невеликим переднім сплітером і заднім спойлером, рамкою решітки радіатора, дифузором і написом Skoda на п'ятій двері. Про це пише motor1.

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За замовчуванням така Octavia комплектується 17-дюймовими легкосплавними колісними дисками Pulsar з полірованим чорним покриттям. За доплату можна перевзути автомобіль в диски Vega розміром 18 дюймів або в 19-дюймові Taurus з лінійки Sportline.

Фотографій інтер'єру чеська марка не надала, але зазначила, що він побудований на виконанні Style. Для спортивної версії передню панель обробили тканиною і прикрасили декоративними смугами в чорному кольорі Piano Black. Сидіння з підголовниками обшиті дихаючим тришаровим матеріалом ThermoFlux.

Skoda Octavia вперше отримала спортивну версію, і вона розкішна - фото 454982

Skoda Octavia вперше отримала спортивну версію, і вона розкішна - фото 454983

Skoda Octavia вперше отримала спортивну версію, і вона розкішна - фото 454984

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