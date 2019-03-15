Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Серіал Кріпосна Гороскоп на день

Skoda Kodiaq RS випробували за полярним колом

  • 7
Skoda Kodiaq RS пройшов випробування лютим морозом - фото 1
Skoda Kodiaq RS пройшов випробування лютим морозом

"Заряджений" кросовер Skoda Kodiaq RS за 21 годину і 7 хвилин подолав відстань від фінського Рованіємі до мису Нордкап у Норвегії, проїхавши у цілому 1417 кілометрів. Маршрут пролягав засніженими дорогами через Північне полярне коло.

Рух ускладнювали погодні умови: температура -20 градусів за Цельсієм і вітер, що дме зі швидкістю 70 кілометрів на годину.

Це цікаво: ТЕСТ: Чи впізнаєш ти автомобілі з відомих фільмів?

Команда італійського офісу Skoda виїхала з Рованіємі за годину до півночі і до четвертої години ранку дісталася до кордону з Норвегією. До мису Нордкап вони дісталися о дев'ятій годині – за винятком заправок це була єдина зупинка на всьому маршруті. О 15:30 Kodiaq RS перетнув фінський кордон, а вже о 18:17 в'їхав в Рованіємі. Середня швидкість склала 67 кілометрів на годину.

Skoda Kodiaq RS випробували за полярним колом - фото 314628

Skoda Kodiaq RS випробували за полярним колом - фото 314629

Skoda Kodiaq RS випробували за полярним колом - фото 314630

Skoda Kodiaq RS випробували за полярним колом - фото 314631

Skoda Kodiaq RS випробували за полярним колом - фото 314632

Skoda Kodiaq RS випробували за полярним колом - фото 314633

Skoda Kodiaq RS оснащується 2,0-літровим бітурбодизелем потужністю 240 кінських сил і 500 Нм крутного моменту. Коробка – семиступеневий "робот" DSG. З нуля до "сотні" кросовер розганяється за 7 секунд. Максимальна швидкість Kodiaq RS становить 220 кілометрів на годину.

Kodiaq RS оснащений повним приводом з муфтою підключення задньої осі й імітацією управління вектором тяги (на одне з коліс може передаватися до 85 відсотків моменту), адаптивною підвіскою з шістьма різними програмами роботи та кермовим управлінням з прогресивною характеристикою.

Читайте також: Tesla Model Y представлена офіційно: ціна та характеристики кросовера

Джерело: motor
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Музика 70-90 х: яка українська пісня була хітом в рік твого народження
  • 13 березня, 18:00
  • 1913
Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
  • 04 березня, 15:17
  • 3521
Прикольний тест: Який ти березневий кіт?
  • 13 березня, 10:15
  • 1038
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Технології