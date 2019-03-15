Skoda Kodiaq RS випробували за полярним колом

"Заряджений" кросовер Skoda Kodiaq RS за 21 годину і 7 хвилин подолав відстань від фінського Рованіємі до мису Нордкап у Норвегії, проїхавши у цілому 1417 кілометрів. Маршрут пролягав засніженими дорогами через Північне полярне коло.

Рух ускладнювали погодні умови: температура -20 градусів за Цельсієм і вітер, що дме зі швидкістю 70 кілометрів на годину.

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Команда італійського офісу Skoda виїхала з Рованіємі за годину до півночі і до четвертої години ранку дісталася до кордону з Норвегією. До мису Нордкап вони дісталися о дев'ятій годині – за винятком заправок це була єдина зупинка на всьому маршруті. О 15:30 Kodiaq RS перетнув фінський кордон, а вже о 18:17 в'їхав в Рованіємі. Середня швидкість склала 67 кілометрів на годину.

Skoda Kodiaq RS оснащується 2,0-літровим бітурбодизелем потужністю 240 кінських сил і 500 Нм крутного моменту. Коробка – семиступеневий "робот" DSG. З нуля до "сотні" кросовер розганяється за 7 секунд. Максимальна швидкість Kodiaq RS становить 220 кілометрів на годину.

Kodiaq RS оснащений повним приводом з муфтою підключення задньої осі й імітацією управління вектором тяги (на одне з коліс може передаватися до 85 відсотків моменту), адаптивною підвіскою з шістьма різними програмами роботи та кермовим управлінням з прогресивною характеристикою.

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