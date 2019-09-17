Скляну частину пішохідного моста в Києві відкрили для прогулянок: відеофакт

Пішохідний міст у Києві знову повністю відкритий. 17 вересня звідти забрали огорожу та почали пускати людей до замінених скляних елементів. Відповідне відео опублікував мер Віталій Кличко. Дивіться!

"Відкрили оновлені скляні елементи пішохідно-велосипедного мосту. Трохи хвилююся... Сподіваюся, обійдеться без екстремальних інцидентів. І краса, що створена, радуватиме киян та туристів, які відвідують нашу гарну локацію", – написав Віталій Кличко.

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Відзначимо, що скляний міст у Києві відкрили 25 травня 2019. Уже наступного дня на оглядовому майданчику тріснуло скло. Згодом жителі столиці виявили нові тріщини. У підсумку, скляні частини моста були огороджені протягом трьох місяців і лише тепер доступ до них знову відкритий.

Володимир Кличко перевіряє міст

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