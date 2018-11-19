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Скло: новий тизер продовження фільму "Спліт"

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Скло: дивитись новий тизер онлайн - фото 1
Скло: дивитись новий тизер онлайн / CBR

У мережі з'явилось нове відео до трилера "Скло", який продовжить історію фільмів "Спліт" та "Невразливий". Дивіться тизер онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Кінокомпанія Universal Pictures потішила прихильників Брюса Вілліса та Джеймса Мак-Евойа новим тизером до трилера "Скло", який продовжить розповідати історію людей з неймовірними уміннями з фільмів "Спліт" (2017), а також "Невразливий" (2000).

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Сюжет розповість про те, як Кевін Венделл Крамб, Містер Скло та Девід Данн опиняються у психлікарні, де з ними намагається працювати лікарка, яка зіграла зірка "Американської історії жахів" Сара Полсон. Однак Звір виривається назовні, і тепер невразливому доведеться не лише зупинити його та геніального злочинця, а й довести собі та іншим, що він герой. Прем'єра фільму запланована на 18 січня 2019 року.

Скло: дивитись новий тизер онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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