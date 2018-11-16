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Мері Поппінс повертається: дивіться новий видовищний трейлер

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Вихід фільму очікується 3 січня 2019 року - фото 1
Вихід фільму очікується 3 січня 2019 року / Screen Rant

У мережі з'явився новий видовищний трейлер фільму Мері Поппінс повертається режисера Роба Маршалла.

Ролик до нової Мері Поппінс повертається вийшов видовищним, з демонстрацією ефектів і яскравих танців. Опублікований він був на YouTube-каналі студії Disney.

І ще: Легка та вітряна: Емілі Блант знялася для Vogue в образі Мері Поппінс

Головну роль у фільмі виконала Емілі Блант. Також знялися Бен Уїшоу, Емілі Мортимер, Мерил Стрип і Колін Ферт. За сюжетом фільму, у сім'ю Джейн і Майкла Бенксів прийшли складні і непрості часи. Саме тоді на порозі будинку з'являється несподівана гостя у виконанні Емілі Блант.

Вихід фільму на широкий екран в Україні очікується 3 січня наступного року.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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