Мері Поппінс повертається: дивіться новий видовищний трейлер

У мережі з'явився новий видовищний трейлер фільму Мері Поппінс повертається режисера Роба Маршалла.

Ролик до нової Мері Поппінс повертається вийшов видовищним, з демонстрацією ефектів і яскравих танців. Опублікований він був на YouTube-каналі студії Disney.

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Головну роль у фільмі виконала Емілі Блант. Також знялися Бен Уїшоу, Емілі Мортимер, Мерил Стрип і Колін Ферт. За сюжетом фільму, у сім'ю Джейн і Майкла Бенксів прийшли складні і непрості часи. Саме тоді на порозі будинку з'являється несподівана гостя у виконанні Емілі Блант.

Вихід фільму на широкий екран в Україні очікується 3 січня наступного року.

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