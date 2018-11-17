З'явився перший трейлер комедії Пампушка з Дженніфер Еністон

У мережі з'явився перший трейлер фільму Пампушка з 49-річною зіркою Голлівуду Дженніфер Еністон в головній ролі.

Зірка серіалу Друзі в новому фільмі зіграла колишню королеву краси, владну Роузі Діксон, яка після "виходу на пенсію" курирує конкурси краси.

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В її житті все повинно бути ідеально. І тільки рідна дочка не вписується в ці стандарти. Дівчина з пишними формами постійно свариться з егоїстичною матір'ю і на зло їй вирішує взяти участь в конкурсі краси і очолити боротьбу зі стереотипами. Екранну дочку Дженніфер зіграла австралійська актриса Даніель Макдональд.

Режисер фільму Енн Флетчер, автор комедій з Сандрою Буллок (Пропозиція) і Різ Уізерспун і Софією Вергарою (Красуні в бігах). Світова прем'єра Пампушки запланована на 7 грудня.

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