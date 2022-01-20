Складний смартфон OPPO Find N випробували на довговічність

Директор з продуктів OPPO та голова бренду OnePlus Піт Лау поділився фотографією двох складних смартфонів OPPO Find N. Одним він користується особисто, а другий – тестовий зразок, який пройшов серію випробувань на зношування. Топменеджер запропонував вгадати, де який.

Це він зробив для того, щоб вкотре довести, що складні смартфони компанії можна вважати довговічними. Про це розповідає видання Gizmochina.

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Мені довелося взяти у мого колеги з відділу з досліджень і розробок тестовий зразок Find N. Чи можете ви сказати, який із цих апаратів використовую я, а який складали 100 000 разів?, – Написав Піт Лау у соціальній мережі Weibo.

При погляді на фото неможливо знайти будь-яких відмінностей між пристроями, за винятком кольору корпусу. Можна було б припустити, що у зразка, що пережив 100 тисяч згинань, все ж таки буде видно складку на екрані в місці згину. Але жодних явних слідів використання на жодному зі смартфонів просто немає.

Сам виробник заявляє, що Find N гарантовано витримує 200 000 згинань. Інженери OPPO розробили особливу конструкцію, в якій дисплей під час складання згинається всередині корпусу у формі краплі. Завдяки цьому вдалося уникнути видимої складки, як на інших подібних пристроях.

Нагадаємо, що в OPPO Find N невеликий 5,49-дюймовий зовнішній екран і майже квадратний 7,1-дюймовий внутрішній, процесор Snapdragon 888, акумулятор на 4500 мАг і потрійна камера з головним модулем на 50 Мп. Наразі смартфон офіційно доступний лише у Китаї.

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