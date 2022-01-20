Ентузіаст перетворив зовнішній екран Galaxy Z Flip3 на основний: відео

На зовнішньому екрані Galaxy Z Flip3 можна запустити навіть ігри

Другий дисплей фірмової розкладачки Samsung Galaxy Z Flip3 замислювався як допоміжний. Але розробник під ніком jagan2 знайшов оригінальніше застосування для нього.

За допомогою спеціальної утиліти він зробив мініатюрний екран клоном основної панелі значно розширивши функціональність цього елемента смартфона. Дивіться на відео, як допоміжний екран Galaxy Z Flip3 перетворили на основний.

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Програма під назвою CoverScreen OS відкриває зовнішньому дисплею Samsung Galaxy Z Flip3 доступ до всіх програм, віджетів, швидких налаштувань та інших можливостей основної панелі. Після встановлення програми власники розкладачки можуть використовувати Samsung Pay для оплати, переглядати та писати повідомлення та навіть запускати мобільні ігри, не відкриваючи смартфон.

Єдиний очевидний недолік утиліти полягає в тому, що маленький дисплей не дуже добре підходить для повноцінної заміни великої основної матриці.

Завантажити оригінальну програму можна в магазині Google Play.

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