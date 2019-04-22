Складено рейтинг паролів, які найчастіше зламують

Британський Національний центр кібербезпеки опублікував результати дослідження з паролями, які найчастіше піддаються злому в мережі. Дізнайтеся, які паролі є найбільш ненадійними.

Очолює список пароль 123456, він використовувався у 23,2 мільйона облікових записів, які стали жертвами злому по всьому світу. Потім йде 123456789 з 7.7 мільйона, qwerty з 3,8 мільйона, password з 3,6 мільйона і замикає п'ятірку лідерів пароль 1111111, встановлений у 3,1 мільйона жертв.

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Які паролі не варто викоритовувати

ТОП-20 паролів, які часто використовуються жертвами злому:

123456 – 23,2 млн

123456789 – 7,7 млн

qwerty – 3,8 млн

password – 3,6 млн

11111111 – 3,1 млн

12345678 – 2,9 млн

abc123 – 2,8 млн

1234567 – 2,5 млн

password1 – 2,4 млн

12345 – 2,3 млн

1234567890 – 2,2 млн

123123 – 2,2 млн

000000 – 1,9 млн

iloveyou – 1,6 млн

1234 – 1,3 млн

1q2w3e4r5t – 1,2 млн

Qwertyuiop – 1,1 млн

123 – 1,02 млн

Monkey – 980 тисяч

Dragon – 968 тисяч

Як можна легко здогадатися, такі паролі краще не використовувати, а якщо вони вже використовуються – то швидше змінити. Фахівці Національного центру кібербезпеки рекомендують використовувати 3 випадкових слова як пароль. Також традиційно найкраще використовувати складні паролі, що поєднують комбінації з буквами різних регістрів, цифрами і символами. Крім того, підвищити безпеку можна за допомогою двофакторної аутентифікації.

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