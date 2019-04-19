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Instagram почав тестувати функцію приховування кількості лайків під фото

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Instagram тестує можливість приховати лайки - фото 1
Instagram тестує можливість приховати лайки / socialmediaexplorer

Instagram тестує можливість приховати лайки на постах так, щоб ніхто, крім автора публікації, не зміг побачити їхню кількість. На це звернула увагу Джейн Вонг, яка регулярно першою повідомляє про нові функції в додатку.

Вонг виявила функцію в коді програми для Android і зробила скріншоти. В описі Instagram вказав, що хоче, щоб користувачі звертали увагу на контент, а не на кількість лайків. Представник компанії заявив, що в соцмережі поки офіційно не тестують функцію, але думають про те, як знизити тиск на користувачів Instagram.

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Відзначається, що така зміна серйозно вплине на функціонал платформи, оскільки зараз соцмережа спонукає користувачів публікувати контент заради більшої кількості лайків.

Також припускається, що в разі введення функції "приховати лайки" користувачі почнуть більше уваги звертати на кількість підписників і коментарів. При цьому навіть приховані лайки продовжать впливати на стан постів в алгоритмічній стрічці, тому творцям контенту все одно доведеться битися за увагу фоловерів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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