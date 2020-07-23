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IKEA випустила власну колекцію одягу та аксесуарів: фото

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IKEA створює одяг - фото 1
IKEA створює одяг

Компанія IKEA вирішила займатись не лише затишком вдома, а й стилем одягу. Тому на японському ринку вже з'явилась перша офіційна капсульна колекція вбрання та аксесуарів. Зацініть!

IKEA тепер випускає не лише меблі та різні приємні штучки для дому, а й стильні речі для стильних людей. Перша капсульна колекція компанії отримала назву EFTERTRÄDA (українською це можна перекласти, як "Досягати успіху").

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До лінійки потрапили худі, футболки, екосумки, парасольки, а також набір рушників та пляшки з водою, більшість з яких лише білого та з чорним штрих-кодом, лого та красномовним написом Design and Quality IKEA of Sweden (Дизайн і якість IKEA Швеці). Щоправда, на власні очі побачити вбрання можуть поки лише в Японії, які й надихнули компанію на створення колекції.

IKEA - фото 417149
IKEA
IKEA - фото 417148
IKEA

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Джерело: ЙОД
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