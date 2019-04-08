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Складаний флагман Samsung показали на живому відео

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Samsung Galaxy Fold - фото 1
Samsung Galaxy Fold / pcworld

В інтернеті з'явилося ще одне відео зі складаним смартфоном Samsung. На ролику показали, як на гаджеті працює камера, YouTube та інші функції. Схоже, що це один з смартфонів Galaxy Fold, призначений для ринку США з оператором AT&T.

Відео було опубліковане у поганій якості, але все одно можна подивитися, як на розкладному смартфоні з двома екранами працюють різні додатки.

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Наприклад, YouTube можна запустити на маленькому екрані, а потім розкрити пристрій і продовжити дивитися відео на великому екрані. Таким же чином працює камера, тільки вона перемикається між різними модулями.

Galaxy Fold з'явиться у відкритому продажі в США 26 квітня, ціна – 1980 доларів.

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Джерело: youtube
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