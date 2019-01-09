Меблі зі звичайного шлакоблоку: дешеві ідеї

У цій добірці ви знайдете двадцять найкращих прикладів меблів зі шлакоблоку.

Якщо після будівництва дачі або гаража у вас залишилося кілька шлакоблоків, то не поспішайте підпирати ними паркан.

І ще: Архітектори створили чорний дім біля озера у Чилі

Ці, на перший погляд, не дуже привабливі вироби, можуть стати основою для виготовлення безлічі цікавих і корисних речей. Шлакоблок, який не надто привабливий зовні, має одну дуже важливу властивість – міцність. У поєднанні з відносно невеликою вагою, ця особливість дозволяє застосовувати його в найбільш різних цілях. Ми обрали найцікавіші, на наш погляд, способи використання шлакоблоку не за призначенням.

Читайте також: Занедбані театри Європи: вражаючі фото