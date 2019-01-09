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Меблі зі звичайного шлакоблоку: дешеві ідеї

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Найважливіша властивість шлакоблоку – міцність - фото 1
Найважливіша властивість шлакоблоку – міцність / zozu

У цій добірці ви знайдете двадцять найкращих прикладів меблів зі шлакоблоку.

Якщо після будівництва дачі або гаража у вас залишилося кілька шлакоблоків, то не поспішайте підпирати ними паркан.

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Ці, на перший погляд, не дуже привабливі вироби, можуть стати основою для виготовлення безлічі цікавих і корисних речей. Шлакоблок, який не надто привабливий зовні, має одну дуже важливу властивість – міцність. У поєднанні з відносно невеликою вагою, ця особливість дозволяє застосовувати його в найбільш різних цілях. Ми обрали найцікавіші, на наш погляд, способи використання шлакоблоку не за призначенням.

Меблі зі звичайного шлакоблоку: дешеві ідеї - фото 299800

Меблі зі звичайного шлакоблоку: дешеві ідеї - фото 299801

Меблі зі звичайного шлакоблоку: дешеві ідеї - фото 299802

Меблі зі звичайного шлакоблоку: дешеві ідеї - фото 299803

Меблі зі звичайного шлакоблоку: дешеві ідеї - фото 299804

Меблі зі звичайного шлакоблоку: дешеві ідеї - фото 299805

Меблі зі звичайного шлакоблоку: дешеві ідеї - фото 299806

Меблі зі звичайного шлакоблоку: дешеві ідеї - фото 299807

Меблі зі звичайного шлакоблоку: дешеві ідеї - фото 299808

Меблі зі звичайного шлакоблоку: дешеві ідеї - фото 299809

Меблі зі звичайного шлакоблоку: дешеві ідеї - фото 299810

Меблі зі звичайного шлакоблоку: дешеві ідеї - фото 299811

Меблі зі звичайного шлакоблоку: дешеві ідеї - фото 299812

Меблі зі звичайного шлакоблоку: дешеві ідеї - фото 299813

Меблі зі звичайного шлакоблоку: дешеві ідеї - фото 299814

Меблі зі звичайного шлакоблоку: дешеві ідеї - фото 299815

Меблі зі звичайного шлакоблоку: дешеві ідеї - фото 299816

Меблі зі звичайного шлакоблоку: дешеві ідеї - фото 299817

Меблі зі звичайного шлакоблоку: дешеві ідеї - фото 299818

Меблі зі звичайного шлакоблоку: дешеві ідеї - фото 299819

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Джерело: zozu
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