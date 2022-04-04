Цифра дня: скільки коштів втратило телебачення в Україні за місяць війни

У державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України підрахували, які збитки отримало українське телебачення під час повномасштабної війни. Сума величезна!

За приблизними оцінками, росія завдала шкоди інфраструктурі на суму понад 600 млрд грн. Це стосується інфраструктури загалом, адже від початку воєнної агресії при атаках на населені пункти росія намагається фізично знищити інфраструктуру зв'язку та телебачення.

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У Держспецзв'язку зазначають, що загалом через різні причини 46 населених пунктів не мають змоги отримувати послуги ефірного телерадіомовлення (здебільшого – Харківська, Сумська, Запорізька, Донецька, Луганська та Херсонська області). Це й через руйнування, і через відсутність енергопостачання, спроби агресора організувати власне мовлення або через мародерство, вчинене російськими солдатами. А у восьми населених пунктах – Зоринівка, Марківка, Широкий, Старобільськ, Біловодськ, Херсон, Василівка, Генічеськ – окупанти перекомутували обладнання на російські канали.

За словами голови Держспецзв'язку Юрія Щиголя, понад два десятки передавальних телевізійних підстанцій Концерну РРТ, який належить до сфери управління Держспецзв'язку, зазнали обстрілів і повністю або частково зруйновані.

За попередніми даними Концерну PPT, за місяць війни росія завдала шкоди на понад 600 млрд грн. Скоро ухвалять методику оцінювання збитків від війни й тоді можна буде сказати точніші цифри.

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