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Скільки знаменитості заробляють за годину: інфографіка

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Суми вас вразять - фото 1
Суми вас вразять

Видання The Business Insider вирішило дізнатися, скільки найбагатші люди у світі заробляють за годину. У своїх підрахунках експерти використовували дані річного прибутку того чи іншого персонажа, посилаючись на рейтинги журналу Forber, а потім розділили всю суму на 8760 годин (стільки їх у році).

Нескладні математичні підрахунки показали, що найбагатша людина у світі – Джефф Безос, засновник компанії Amazon, – заробляє за годину понад 4 мільйони доларів, а саме – 4 474 885.

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Це у 157 разів більше, ніж середній річний прибуток працівника Amazone. Слідом за ним іде Марк Цукерберг (Facebook, привіт!), але відстає приблизно на 2,5 мільйона: кожні 60 хвилин він заробляє приблизно $ 1 712 328. Замикає трійку лідерів Еліс Уолтон, спадкоємиця імперії Walmart. Її прибуток за годину складає $ 1 392 694.

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Найбільший американський інвестор і підприємець Уоррен Баффетт недотягує до мільйона (958 904), винахідник і засновник компанії Space X Ілон Маск заробляє $ 684 931, а Білл Гейтс – $ 456 621.

Зазначимо, що суми, які знаменитості заробляють на годину, далекі від тих, що зазначені вище. До прикладу, Джордж Клуні, котрий став найбільш високооплачуваним автором за версією Forbes, заробляє за годину лише $ 27 283. Після нього йде молодша з сестер Кардашян – Кайлі Дженнер. Хоча у неї є всі шанси стати наймолодшим мільярдером, випередивши Цукерберга. Її прибуток на годину значно нижчий, ніж у засновника Facebook – $ 19 006.

Скільки знаменитості заробляють за годину: інфографіка - фото 272624

Далі у списку йдуть актор Двейн "Скеля" Джонсон ($ 14 155), телеведуча Еллен Дедженерес ($ 9988), баскетболіст Леброн Джеймс ($ 9760), співачки Тейлор Свіфт ($ 9132) і Beyonce ($ 6849).

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Джерело: businessinsider
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