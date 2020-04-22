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Скільки жінок незадоволені розміром своїх грудей: цікаве дослідження
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Тема жіночих грудей традиційно залишається однією з найпопулярніших у всьому світу. Воно й не дивно, адже ця частина жіночого тіла не залишає абсолютно нікого з чоловіків байдужим. Утім, чи всі представниці прекрасної половини людства задоволені розміром свого бюсту? Розберімось!
Науковий журнал Body Image опублікував результати дослідження, яке показало, що більшість жінок незадоволені розміром своїх грудей. Будемо відвертими, ми підозрювали, що якось так воно і є.
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Дослідження очолив британський учений Вірен Свамі, професор соціальної психології в Університеті Англія Раскін і Університеті Пердана. Усього опитали 18 541 жінку з 40 різних країн. Усім їм показали зображення 14 типів жіночих фігур з різним розміром грудей. Учасниць дослідження просили спочатку вказати, яке зображення найближче відповідає їхній власній фігурі і розміру грудей, а потім вибрати, яку б вони хотіли.
У цілому 47,5% учасниць хотіли б більші груди, 23,2% хотіли б їх зменшити, а 29,3% були задоволені розміром свого бюсту. Виявилося, що молоді жінки, менш фінансово забезпечені і більш невротичні за характером, частіше за інших не задоволені розміром грудей.
Дослідження показало, що незадоволеність розміром грудей впливає на низький рівень щастя, самооцінку та сприйняття свого зовнішнього вигляду і ваги. Крім того, жінки, незадоволені своїми грудьми, рідше перевіряються у лікарів, що загрожує серйозними проблемами. Доктор Свамі вважає, що дуже важливо поліпшити рівень задоволення жінок своїми грудьми, і одним з можливих варіантів називає зміну фокуса – зосередити увагу на її функціональності, а не на естетиці.
"Рак молочної залози є основною причиною смертності жінок від онкології в усьому світі, а низька виживаність безпосередньо пов'язана з поганою поінформованістю про стан грудей. Невдоволення розміром грудей може привести до уникнення [оглядів], особливо якщо груди у жінки викликають почуття тривоги, сорому або зніяковілості", – говорить Свамі.
Цікаво, що мешканки Японії, Філіппін, Німеччини, Австрії та Малайзії частіше хочуть зменшити розмір грудей, натомість жінки з Індії, Пакистану, Єгипту, Лівану та Великобританії хочуть їх збільшити.
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