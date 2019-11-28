Скільки ж насправді Xiaomi заробляє на своїх смартфонах

Xiaomi заробляє на вас більше, ніж уважається

Компанія Xiaomi опублікувала фінансові показники за третій квартал і розповіла про свій прибуток за цей період. Ці цифри прокоментував засновник і виконавчий директор Xiaomi Лей Цзюнь, обмовившись про те, скільки виробник заробляє на своїх смартфонах.

Отже, загальний виторг компанії у третьому кварталі склав 53,7 млрд юанів. Це на 5,5% більше, ніж у попередньому році і найвищий показник за квартал з моменту заснування Xiaomi.

Актуально: Чорна п'ятниця 2019: смартфони та гаджети, які можна купити з максимальною економією

При цьому чистий прибуток за квартал склав 3,5 млрд юанів, а за три квартали – 9,2 млрд юанів, що вже перевищує сукупну чистий прибуток 2018 року.

Xiaomi заробляє 8-9% на ваших покупках

Коментуючи ці показники, Лей Цзюнь відзначив, що успіх компанії – низька валова рентабельність продажів, яка становить 8-9%.

"Я думаю, що валова рентабельність у 8-9% дуже низька, і оскільки наша модель продажів заснована на електронній комерції, ціна, яку кінцевий покупець у результаті заплатить за покупку, виявляється дуже низькою. Найголовніше: наш власний валовий прибуток дуже низький, а основні канали продажів дуже короткі, тому кінцева ціна на роздрібному ринку залишається досить привабливою для покупців", – зазначив він.

Нагадаємо, ще у квітні минулого року глава Xiaomi запевняв, що компанія не буде заробляти на смартфонах понад 5%. І навіть обіцяв віддати все, що перевищуватиме цей ліміт, своїм користувачам.

Читайте також: Xiaomi випустила павербенк з підігрівом рук: ідеальний гаджет