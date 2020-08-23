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Скільки ж насправді потрібно пити води, аби відмінно почуватися
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Нарешті учені з усього світу прийшли до єдиної думки, що коренем поганого самопочуття часто є дефіцит вологи в організмі. Зневоднення призводить до головного болю, набору ваги, сухості шкіри, депресії та багатьох інших проблем. Тому споживання води потрібно взяти під пильний контроль.
Скільки ж потрібно пити води на добу, і чи варто дотримуватися правила, що чим більше, тим краще. Звичайно ж ні, адже не варто змушувати нирки працювати понаднормово та доводити себе до набряків. З приводу норми денного споживання рідини чітких норм немає.
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Є приблизна медична норма: 30 мл води на 1 кг маси тіла на добу. Тобто при вазі у 55 кг цілком достатньо 1,5 літра на день. Якщо ж відчуваєте спрагу – пийте ще, навіть, якщо уже випили понад рекомендованого обсягу.
Зі склянки води найкраще починати свій день. Випиваючи відразу після пробудження 200 мл води кімнатної температури зі скибкою лимона, ми запускаємо організм після тривалої бездіяльності. Через пів години можна приступати до сніданку і кави, адже вода вже підготувала вашу травну систему, і все з'їдене піде на користь.
З води слід починати і будь-який інший прийом їжі. Склянка води до їди готує шлунок і позбавляє від зайвого почуття голоду. Насититися можна невеликою порцією, що допоможе уникнути переїдання і, відповідно, зайвих кілограмів.
Чого не слід робити, так це запивати їжу і пити в найближчі пів години після прийому їжі. Вода виводить травні ферменти і розчиняє шлунковий сік, що уповільнює весь процес.
З обережністю слід ставитися і до поради деяких тренерів пити ледь не по три літри за тренування. Така кількість рідини виведе з організму не тільки шлаки і токсини, а й порушить баланс електролітів і мікроелементів, які просто не встигають відновлюватися. Найкращий варіант: у перший день зважитися до і після тренування. Різниця складе від 300 до 1000 грамів, у залежності від особливостей тіла. Саме цю різницю і потрібно поповнювати кожне тренування, випиваючи рівну кількість чистої води.
Багато дієтологів прийшли до висновку, що визначаючи для себе необхідну норму води, слід прислухатися до свого організму. Про нестачу рідини він просигналізує спрагою, варто лише не ігнорувати це природну вимогу.
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