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війна Kalush

Скільки зброї потрібно Україні, щоб перемогти у війні проти Росії: цифра дня від ОП

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Україна потребує тисяч одиниць важкого озброєння - фото 1
Україна потребує тисяч одиниць важкого озброєння

В Офісі Президента розповіли, скільки важкого озброєння мають надати міжнародні партнери Україні. Цієї кількості буде достатньо не лише для того, щоб відбити ворожі атаки, а й щоб перемогти у війні.

Цифру навів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Він зазначив, що наразі наша держава потребує тисяч одиниць важкого озброєння.

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Буду прямолінійним. Щоб закінчити війну та викинути Росію з України, нам потрібен паритет важкої зброї, – підкреслив Подоляк.

Він зауважив, що нашій державі гостро необхідні:

  • 1000 гаубиць калібру 155 міліметрів;
  • 300 РСЗВ;
  • 500 танків;
  • 2000 одиниць бронетехніки;
  • 1000 дронів.
Скільки зброї потрібно Україні, щоб перемогти у війні проти Росії: цифра дня від ОП - фото 507437

Він не просто так назвав цю цифру. Відповідний допис, продубльований англійською мовою – нагадування для очільників міністерств оборони. Вони мають зібратись 15 червня у Брюсселі й обговорити допомогу Україні у протистоянні російській агресії.

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