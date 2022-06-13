Скільки зброї потрібно Україні, щоб перемогти у війні проти Росії: цифра дня від ОП

В Офісі Президента розповіли, скільки важкого озброєння мають надати міжнародні партнери Україні. Цієї кількості буде достатньо не лише для того, щоб відбити ворожі атаки, а й щоб перемогти у війні.

Цифру навів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Він зазначив, що наразі наша держава потребує тисяч одиниць важкого озброєння.

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Буду прямолінійним. Щоб закінчити війну та викинути Росію з України, нам потрібен паритет важкої зброї, – підкреслив Подоляк.

Він зауважив, що нашій державі гостро необхідні:

1000 гаубиць калібру 155 міліметрів;

300 РСЗВ;

500 танків;

2000 одиниць бронетехніки;

1000 дронів.

Він не просто так назвав цю цифру. Відповідний допис, продубльований англійською мовою – нагадування для очільників міністерств оборони. Вони мають зібратись 15 червня у Брюсселі й обговорити допомогу Україні у протистоянні російській агресії.

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