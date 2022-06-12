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війна Kalush

Британські бронемашини Husky доставили в Україну: як виглядає іноземна техніка

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Husky Tactical Support Vehicle - фото 1
Husky Tactical Support Vehicle / wikimedia

На озброєння української армії поступає все більше іноземної техніки. Цього разу в мережі показали, британські броньовані машини Husky Tactical Support Vehicle, які почали надходити до України.

Так, бронемашини Husky з Великої Британії вже на наших теренах. Відео з військовою технікою, яка допоможе нам у боротьбі за свою свободу та незалежність, опублікували на сторінці Ukraine Weapons Tracker в Twitter.

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Очікується, що Британія передасть нашим бійцям щонайменше 120 броньованих машин. З них 80 – машини Mastiff, Husky та Wolfhound, що призначені для транспортування особового складу у зоні бойових дій.

Ще 40 машин будуть адаптовані для розвідки на місці бою та інших цілей.

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