Британські бронемашини Husky доставили в Україну: як виглядає іноземна техніка

На озброєння української армії поступає все більше іноземної техніки. Цього разу в мережі показали, британські броньовані машини Husky Tactical Support Vehicle, які почали надходити до України.

Так, бронемашини Husky з Великої Британії вже на наших теренах. Відео з військовою технікою, яка допоможе нам у боротьбі за свою свободу та незалежність, опублікували на сторінці Ukraine Weapons Tracker в Twitter.

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Очікується, що Британія передасть нашим бійцям щонайменше 120 броньованих машин. З них 80 – машини Mastiff, Husky та Wolfhound, що призначені для транспортування особового складу у зоні бойових дій.

Ще 40 машин будуть адаптовані для розвідки на місці бою та інших цілей.

#Ukraine: More Western supplies have reached the UA side; here we see a UK-supplied Husky Tactical Support Vehicle (International MXT-MV MRAP) now in service. pic.twitter.com/YUAWHp9mcm — Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) June 11, 2022

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