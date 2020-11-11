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Скільки потрібно працювати українцеві, щоб купити новий iPhone 12: інфографіка

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Скільки днів потрібно працювати українцям, щоб купити iPhone 12 Pro - фото 1
Скільки днів потрібно працювати українцям, щоб купити iPhone 12 Pro

Аналітичний відділ компанії Picodi підрахував, скільки днів необхідно працювати мешканцям різних країн, щоб мати можливість придбати новий iPhone 12. В опублікованому рейтингу є дані про 59 країн. Але нас цікавить саме цифра, яка стосується України.

Серед проаналізованих країн – Німеччина, Франція, Італія, Данія, Швейцарія, США, а також близькосхідні й азійські країни. Статистика ґрунтується на офіційних даних про середньостатистичну заробітну плату в кожній країні, а також на офіційних цінах на смартфони iPhone 12 Pro з пам'яттю 128 ГБ.

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Зазначимо, що в Україні iPhone 12 Pro на 128 ГБ пам'яті коштує 39 999 гривень. За даними Державної служби статистики України середня зарплата у нашій країні становить 11 998 гривень (9 658 гривень після відрахування податків).

За підсумками дослідження, як і раніше, найбільше пощастило мешканцям Швейцарії. Щоб купити новинку, їм достатньо працювати 4,4 дня. Трохи менше пощастило мешканцям США (6,1) і Австралії (6,6). Трохи більше доведеться працювати у Норвегії (7,7), Ірландії (8,9), ОАЕ (9,2) і Японії (9,8).

Судячи з рейтингу, найважче у цьому сенсі – філіппінцям. Тільки через 88,2 робочі дні вони зможуть придбати заповітний смартфон. Українцям пощастило не набагато більше – нам знадобиться 87 робочих днів. Це означає, що нашим землякам доведеться 4 з лишком місяці заробляти лише на iPhone 12 Pro, не витрачаючи жодної копійки на себе. Схожа ситуація в Бразилії (83,3) і Колумбії (86,5). Але є і приємна новина. Торік для покупки iPhone 11 Pro цей показник був гіршим на 9,7 дня.

Скільки потрібно працювати українцеві, щоб купити новий iPhone 12: інфографіка - фото 434603

Для порівняння, у Польщі накопичити на новий iPhone можна за 28,3 дня, в Чехії – за 24,5, а в Білорусі – за 75,3.

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