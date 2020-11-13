Про що більшість співробітників брешуть на дистанційній роботі: цікаве дослідження

Під час роботи вдома більшість бреше колегам і керівникам

Нещодавно сервіс JobList опублікував результати нового дослідження. Співробітники компанії опитали майже 1000 людей, які працює віддалено. Виявилося, більшість з них регулярно брешуть колегам і керівникам. Розповідаємо, про що саме.

У результаті дослідження з'ясувалося, що 83% опитаних співробітників регулярно обманюють своїх колег і начальників.

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Найчастіше йдуть на обман люди, які обіймають високі посади. 92% з опитаних керівників зізналися, що обманювали підлеглих. Часто брешуть і менеджери – у брехні зізналися 90% з них.

Найпоширеніший обман – заява, що робота над якоюсь задачею уже почалася, хоча це не так. Такий варіант відзначили 45% респондентів.



Часто брешуть про те, що робота вже почалася, хоча це не відбулося / Фото unsplash

40% говорять про поганий зв'язок, коли не хочуть брати участь у відеоконференції.

37% запевняють, що у них проблеми з технікою, не бажаючи вмикати камеру.

33% вдають, що уважно слухають під час онлайн-наради, при цьому займаючись чимось іншим.

А ви брешете колегам під час дистанційної роботи?

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