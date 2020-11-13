Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка

Про що більшість співробітників брешуть на дистанційній роботі: цікаве дослідження

  • 23
Під час роботи вдома більшість бреше колегам і керівникам - фото 1
Під час роботи вдома більшість бреше колегам і керівникам

Нещодавно сервіс JobList опублікував результати нового дослідження. Співробітники компанії опитали майже 1000 людей, які працює віддалено. Виявилося, більшість з них регулярно брешуть колегам і керівникам. Розповідаємо, про що саме.

У результаті дослідження з'ясувалося, що 83% опитаних співробітників регулярно обманюють своїх колег і начальників.

Це цікаво: Як емоційне вигорання впливає на ваше інтимне життя: цікаве дослідження

Найчастіше йдуть на обман люди, які обіймають високі посади. 92% з опитаних керівників зізналися, що обманювали підлеглих. Часто брешуть і менеджери – у брехні зізналися 90% з них.

Найпоширеніший обман – заява, що робота над якоюсь задачею уже почалася, хоча це не так. Такий варіант відзначили 45% респондентів.

Про що більшість співробітників брешуть на дистанційній роботі: цікаве дослідження - фото 434939
Часто брешуть про те, що робота вже почалася, хоча це не відбулося / Фото unsplash

  • 40% говорять про поганий зв'язок, коли не хочуть брати участь у відеоконференції.
  • 37% запевняють, що у них проблеми з технікою, не бажаючи вмикати камеру.
  • 33% вдають, що уважно слухають під час онлайн-наради, при цьому займаючись чимось іншим.

А ви брешете колегам під час дистанційної роботи?

Читайте також: Скільки потрібно працювати українцеві, щоб купити новий iPhone 12: інфографіка

Джерело: joblist
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТОП-5 надійних смартфонів для любителів активного відпочинку
  • 06 листопада, 18:00
  • 832
Гороскоп на цей тиждень 9 – 15 листопада: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 09 листопада, 12:50
  • 387
Тест на День писемності і мови: як добре ти знаєш українську?
  • 09 листопада, 10:18
  • 2034
Загрузка...
Новини