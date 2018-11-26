Скільки заробляє Джоан Роулінг щохвилини

53-річна британська письменниця і автор серії романів про Гаррі Поттера Джоан Роулінг назвала суму, яку заробляє щомісяця, щодня і щохвилини.

Джоан Роулінг – у списку найбагатших людей планети – її статки оцінюється у 700 мільйонів фунтів стерлінгів (трохи більше ніж 25 мільярдів гривень).

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Онлайн-магазин Wondery вирішив по поличках розкласти дохід письменниці. Виявилося, що Джоан отримує 142 фунти (5 тисяч гривень) на хвилину або 8,4 тисячі на годину (понад 286 тисяч гривень). Якщо дивитися більш масштабно, то на 31 травня 2018 року в авторки всесвіту Гаррі Поттера був заробіток у 74 мільйони фунтів. Це означає, що на місяць Джоан отримувала по 6 мільйонів (214 мільйонів гривень).

На цьому магазин не зупинився і створив калькулятор, який здатний порахувати, скільки часу знадобиться письменниці, щоб заробити, наприклад, вашу зарплату. Умовно, 42 тисячі гривень Джоан заробить за 8 хвилин і 16 секунд.

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