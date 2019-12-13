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Скільки заробило Динамо за виступ у єврокубках: відома сума призових

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Призові Динамо - фото 1
Призові Динамо / gettyimages

Київське Динамо завершило виступи в Лізі Європі, посівши третє місце в групі та не здобувши путівку в плей-офф. Провал киян шокував і вболівальників, і гравців команди. Та ми вирішили зосередитись на позитиві та підрахували, скільки ж заробили "біло-сині".

За даними tribuna, за виступ у єврокубках Динамо заробило близько 9,25 мільйона євро за сезон. Так, участь у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів принесла київському клубу фіксовану суму – 5 мільйонів євро. А от факт участі в груповому етапі Ліги Європи підопічним Олексія Михайличенка виплатили 2,92 мільйона євро.

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На груповому етапі Динамо здобуло одну перемогу (570 тисяч євро) і чотири нічиї (190 тисяч євро кожна). Разом кияни в матчах ЛЄ заробили 1,33 мільйона євро. Додатково вони також отримають виплату від УЄФА на підставі рейтингу клубів у кінці сезону, розрахованого за результатами матчів упродовж 10 років. Зараз Динамо посідає 30 місце в рейтингу.

Ще одна виплата клубу передбачена за телевізійні права, але сума стане відома за підсумками турніру.

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Джерело: tribuna
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