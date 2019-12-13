Динамо ганебно вилетіло з Ліги Європи: як пояснюють гравці своє фіаско

У матчі 12 грудня Динамо на "Олімпійському" зіграло внічию зі швейцарським Лугано (1:1) та вилетіло із групового етапу Ліги Європи. Поразка киян стала несподіванкою для всіх, навіть для самих гравців команди.

Щоб здобути путівку в плей-офф Ліги Європи, Динамо потрібно було виграти в менш статусного Лугано, бажано – з різницею у два м'ячі. Однак кияни, попри прогнози букмекерів та сподівання вболівальників, не виконали своє завдання, а ледь вирвали нічию. Такий результат позбавив підопічних Михайличенка шансів на євровесну.

Як це було: Трансляція матчу ДИНАМО ЛУГАНО

Зібрали для вас коментарі "біло-синіх", які, можливо, хоч трохи прояснять ситуацію із фіаско в ЛЄ.

Артем Бесєдін

"Забий у першому таймі – не було б такого результату. Знаю, що винен, повністю беру провину на себе. Нападник Динамо повинен таке забивати, ніколи не думав, що у мене таке буває. Немає цьому пояснення. Прошу вибачення, соромно за сьогоднішній матч. Не кажу, що команда не хотіла. Ми непогано грали, але гра зараз не має ніякого значення, залишається результат. З цієї групи ми повинні було виходити з закритими очима. Зрозуміло, який настрій у колективі. Це важко. Ми заслужили на критику, просто соромно, що Динамо не може вийти з такої групи. Треба робити серйозні висновки. Так далі тривати не може", – поділився форвард Динамо в коментарі Tribuna.com.

Віталій Миколенко

"Чого бракувало для перемоги? Напевно, забити другий м'яч. Не можна було пропускати, тому що коли така команда забиває, вона відразу ж закривається. Складно розкрити оборону. Чи завадило бажання забити швидкий м'яч? Не знаю, може, і завадило, якісь емоції. Футбол – це емоції. Ми хотіли забити, це було видно, думаю, по ТБ, на трибунах. Я вважаю, це провал. Для Динамо неприпустимо не виходити з такої групи", – наголосив Миколенко.

Віктор Циганков

"Спасибі уболівальникам, що прийшли підтримати. У мене все. Дякую".

Георгій Бущан

"Повна катастрофа. Якийсь нефарт. Напевно, самі десь не заслужили, щоб фортуна була на нашому боці. До кінця року повне спустошення. Особисто я в такій ситуації перший раз і не хотів би такого нікому побажати. Життя триває, але це не виправдання. Бракує реалізації. Всього не вистачає. Везіння. Не знаю. Напевно, не вистачає хороших футболістів. Думаю, що був би нормальний характер, відповідальні матчі на такому рівні так би не проводилися.

В цьому році дно пробили. Сподіваюся, що в наступному все буде якось приємніше. Чому не гравці не приходять в мікст-зону? Тому що соромно за результат. Соромно перед уболівальниками, перед батьками, журналістами.

Хотів би від свого імені і від імені команди вибачитися перед усіма вболівальниками Динамо, тому що такого ще не було і сподіваюся не повториться", – прокоментував воротар в інтерв'ю dynamomania.

Огляд матчу Динамо vs Лугано:

Олександр Караваєв

"Пояснень ніяких не може бути. Ми самі винні, не реалізували багато моментів. М'яч взагалі не летів у ворота – то офсайд, то з порожніх вибивають. Нам немає ніяких виправдань. Будемо розбирати. Немає ніяких слів навіть... Швидше за все, у нас просто такий період невдалий. У нас він уже був, пройшов, після цього був дуже хороший період, коли ми вигравали і не втрачали очки, а тут такі пару ігор незрозумілі. Тим більше, остання взагалі не піддається поясненню. Над реалізацією постійно працюємо, на тренуваннях відпрацьовуємо, все виходить, а в грі не йде і все. Самі не можемо зрозуміти, чому так відбувається", – додав футболіст.

Олексій Михайличенко

"У тому, що сталося, винні всі. Передусім, я, тому що команда не вирішила поставлених завдань. Сьогоднішня гра, на жаль, підбила підсумок нашого виступу в єврокубках. Якщо так проаналізувати, то були і хороші ігри, але допущені помилки не дозволили досягти результату в певних матчах, зокрема і в сьогоднішньому... Розмови з президентом у нас ще не було. В цілому, це дуже неприємна ситуація. Ми були зобов'язані виходити з групи та досягати результату в багатьох матчах", – визнав тренер Динамо.

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