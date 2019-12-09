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Шевченко назвав головну проблему збірної України

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Андрій Шевченко - фото 1
Андрій Шевченко / footboom

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів про те, що може бути головною проблемою синьо-жовтих у фінальній частині чемпіонату Європи.

Нагадаємо, на Євро-2020 українці зіграють з Голландією (14 червня), а також з поки що невідомих представником Ліги Націй (18 червня) і Австрією (22 червня). Заявки на квитки Євро-2020 УЄФА приймає до 18 грудня.

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"Зараз займаємося, плануємо, дивимося, з ким краще провести підготовку до Євро, з ким краще зіграти, – повідомив Андрій Шевченко. Будемо формувати завдання перед фінальною частиною. На березень, розуміючи, що у нас в групі Голландія, вирішили знайти суперника сильніше. Якщо Франція підтвердить, зіграємо з ними. Це буде хороший тест", – упевнений Андрій Шевченко.

Шевченко назвав головну проблему збірної України - фото 373307

"Індивідуально сильні гравці доповнюють команду: хтось хороший в пасах, хтось в грі перед воротарем. У цьому плані у нас брак кадрів. У будь-якої топової європейської команди 23 людини на лаві. Футболісти грають на топ-рівні. Україна не має поки такої можливості, такої кількості якісних футболістів. Є кістяк, є хлопці, які розуміють структуру, намагаються, але у них немає тієї якості", – підсумував Шева.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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