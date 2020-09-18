Іванка Трамп підкреслила фігуру обтислою сукнею м'ятного кольору

На Південній галявині Білого дому відбулася церемонія підписання документа про нормалізацію відносин між Ізраїлем і двома арабськими державами: Об'єднаними Арабськими Еміратами та Бахрейном. Донька президента США Іванка Трамп з'явилася на заході у елегантному образі.

У церемонії взяли участь президент США Дональд Трамп, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, міністр закордонних справ ОАЕ Абдулла бен Заїд і міністр закордонних справ Бахрейну Абдуллатіф бін Рашид Альзаяні.

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На заході також була присутня дочка президента США – Іванка Трамп з чоловіком Джаредом Кушнером. Вона постала в ніжному образі – в м'ятному платті міді з широкими рукавами. Наряд Іванка поєднувала з білими туфлями-човниками. Волосся вона уклала в легкі локони і зробила ніжний макіяж.

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