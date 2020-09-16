Щоб більше не палили: у Словенії дерев'яну статую Меланії Трамп замінили на бронзову

Химерну дерев'яну скульптуру, встановлену рік тому неподалік від Севніци – рідного міста Меланії Трамп, невідомі зловмисники підпалили у День незалежності США, 4 липня. Тепер на цьому місці встановили бронзову копію – з розрахунком на те, що її буде важче зруйнувати.

Над новою статуєю працювали американський художник Бред Дауні та словенський скульптор Алес Зупевіц. Їм же й належить створення оригінальної скульптури.

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Бред Дауні назвав спалення дерев'яної статуї "символом політичної напруженості" у США і "концептуалізованою критикою" політики Дональда Трампа.

Обвуглені рештки дерев'яної Меланії на початку цього місяця виставили у художній галереї міста Копер. На виставці, яка отримала назву Fuck Off Illusion, також представили пресформу для нової бронзової версії.



Дерев'яну Меланію Трамп замінили на бронзову, щоб не палала / Фото Getty Images

Алес Зупевіц, скульптор, з'явився на світ в одному пологовому відділенні з нинішньою першою леді США. Меланія Трамп іммігрувала до Сполучених Штатів зі Словенії у 1990-х роках. У Севніце вона працювала офіціанткою.

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