Скільки Xiaomi заробила за розпродаж до Дня холостяка: сума шокує

Представники Xiaomi відзвітували про результати щорічного розпродажу, який відбувається до Дня холостяка. З початку поточного місяця компанії вдалося реалізувати товарів на 2,1 мільярда доларів – ця сума більш ніж у два рази перевершує показники 2019.

Згідно з опублікованим звітом, у період з 1 по 11 листопада 2020 року Xiaomi встановила відразу кілька нових рекордів, ставши лідером з продажу на таких майданчиках, як Tmall, JD і Suning. При цьому у двох останніх маркетплейсах компанія зуміла утримати лідерство у категорії "розумних" телевізорів.

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Перед запуском розпродажі керівництво Xiaomi виділило близько $ 150 тисяч для просування своїх товарів і організацію акційних кампаній у найбільших китайських ритейлерів. При цьому Xiaomi уже сім років поспіль залишається провідною компанією за кількістю продажів на майданчику Tmall.

Паралельно з Xiaomi про результати акційного тижня відзвітував і холдинг Alibaba. За той же період маркетплейсу вдалося вторгувати $ 74 мільярди. Для порівняння: за першу декаду листопада 2020 року конкуруючий майданчик JD.com реалізував товарів на $ 40,9 мільярда.

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