Скільки води потрібно пити влітку: поради лікарів

У спекотну пору року норма споживання рідини підвищується. Скільки ж потрібно пити води, щоб підтримувати оптимальний водний баланс влітку? Розповідають фахівці.

У нормі. Дуже часто рекомендується випивати вісім склянок на день – це приблизно два літри (типова здорова норма). Але насправді ця норма надумана. Лікарі рекомендують пити воду, розраховуючи приблизно 30 мл рідини на кожен кілограм ваги.

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У спеку. В умовах спеки потреба організму в рідині підвищується, і норма рідини збільшується у півтора-два рази. Наприклад, для людини вагою у 80 кг випити 5 літрів рідини у спекотну погоду – це нормально.

Їжа – теж вода. 20% денної норми рідини становить вода з їжі. Особливо насичені водою кавуни, броколі, цитрусові, молоко, морква, йогурти, яблука.

Норма години. Скільки б не було випито води за день, існує безпечний максимум – від 1 до 1,5 літрів на годину. Вживати воду понад цієї кількості за одну годину категорично не рекомендується, адже це шкодить стану судин, серця і мозку. При надмірній кількості випитої води людині загрожують можливі кома і смерть.

Кому не можна пити багато води? Людям, у яких порушена робота нирок і серця, є дисфункції щитоподібної залози, проблеми з печінкою і серцем, а також при прийомі ліків у рамках терапевтичного курсу необхідно ретельно контролювати обсяг споживаної рідини. У спекотну погоду їм доцільно консультуватися з лікарем з приводу пиття води.

Як часто пити. Медики вважають, що почуття спраги – це найкращий показник того, що організму потрібна вода. Якщо пити воду в моменти, коли виникає спрага, можна не побоюватися, що організм постраждає від зневоднення.

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