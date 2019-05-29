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Володимир Зеленський ЗНО

Скільки потрібно йоду, щоб бути здоровим: відповідь медиків

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Денна норма йоду - фото 1
Денна норма йоду

Яка денна норма йоду для дітей різного віку і для дорослих, а також які природні джерела йоду – розповідають у Міністерстві охорони здоров'я. Це обов'язково варто знати кожному!

У МОЗ продовжують ділитись важливою інформацію про медреформу та здоров'я на своєму офіційному профілі в соцмережі Facebook. Цього разу медики знову нагадали про важливість споживання йоду, адже українці вживають значно меншу його кількість, аніж необхідно.

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"Робота серця, інтенсивність обміну речовин, ріст та інтелектуальний розвиток дітей – всі ці процеси залежать від гормонів щитоподібної залози. Водночас, якщо ми споживаємо з їжею недостатньо йоду, щитоподібна залоза збільшується, не може виробити достатню кількість гормонів", – пояснюють фахівці.

Денна норма йоду складає 150-300 мкг, однак середньостатистичний українець за день споживає тільки 40-80 мкг.

Продукти, які містять йод - фото 330477

Які є природні джерела йоду:

  • Морепродукти, особливо корисна морська капуста
  • Овочі, приміром, редиска, буряк, спаржа, томати, картопля, шпинат, зелена цибуля та щавель.
  • Фрукти, приміром, апельсини, лимони, ананаси, хурма, ананаси та диня
  • Яйця
  • Волоські горіхи
  • Яловичина
  • Біла риба

"Ще ви можете замінити звичайну сіль на йодовану. Додавайте її у вже приготовані страви, аби йод не випаровувався через нагрівання", – додають медики. Також важливо відвідувати ендокринолога, щоб можна було вчасно змінити раціон та уникнути проблем.

МОЗ - фото 330476

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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