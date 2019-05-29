Скільки потрібно йоду, щоб бути здоровим: відповідь медиків

Яка денна норма йоду для дітей різного віку і для дорослих, а також які природні джерела йоду – розповідають у Міністерстві охорони здоров'я. Це обов'язково варто знати кожному!

У МОЗ продовжують ділитись важливою інформацію про медреформу та здоров'я на своєму офіційному профілі в соцмережі Facebook. Цього разу медики знову нагадали про важливість споживання йоду, адже українці вживають значно меншу його кількість, аніж необхідно.

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"Робота серця, інтенсивність обміну речовин, ріст та інтелектуальний розвиток дітей – всі ці процеси залежать від гормонів щитоподібної залози. Водночас, якщо ми споживаємо з їжею недостатньо йоду, щитоподібна залоза збільшується, не може виробити достатню кількість гормонів", – пояснюють фахівці.

Денна норма йоду складає 150-300 мкг, однак середньостатистичний українець за день споживає тільки 40-80 мкг.

Які є природні джерела йоду:

Морепродукти, особливо корисна морська капуста

Овочі, приміром, редиска, буряк, спаржа, томати, картопля, шпинат, зелена цибуля та щавель.

Фрукти, приміром, апельсини, лимони, ананаси, хурма, ананаси та диня

Яйця

Волоські горіхи

Яловичина

Біла риба

"Ще ви можете замінити звичайну сіль на йодовану. Додавайте її у вже приготовані страви, аби йод не випаровувався через нагрівання", – додають медики. Також важливо відвідувати ендокринолога, щоб можна було вчасно змінити раціон та уникнути проблем.

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