Скільки власників iPhone перейшли на iOS 13: цифра приголомшує

Актуальність прошивки – одна з умов коректної роботи смартфона. Apple опублікувала щорічну статистику по перехід пристроїв компанії на свіжу версію iOS. Попри невеликий термін з моменту релізу, цифра виявилася суттєвою.

Згідно зі звітом вендора, на iOS 13 перейшли 50% сумісних iPhone, а з урахуванням усіх пристроїв, випущених за останні чотири роки ця цифра склала 55%. На минулорічній iOS 12 працюють 41% і 38% гаджетів відповідно – у 2018 вона була встановлена ​​на 60% моделей iPhone і iPad, які її підтримують. Частка старіших версій мобільної операційної системи – менш як 10%.

І ще: Чому категорично не слід оновлюватися до MacOS Catalina

Нова iPadOS наразі встановлена ​​на 51% всіх iPad і на 41% щодо нових пристроїв, які з'явилися у продажу за останні чотири роки. Під управлінням дванадцятої ревізії iOS працює 41% і 33% відповідно, на ранніх версіях – менш як 20%.

З огляду на те, що корпорація сама випускає гаджети, для яких розробляє програмне забезпечення, відсоток фрагментації iOS відчутно нижчий, ніж в Android. За статистикою, через сім місяців після виходу фінальної версії Android 9 тільки 10,4% пристроїв Android отримали відповідний апдейт, а число смартфонів зі встановленою Android 10 ще не було опубліковано.

В Apple розраховують, що до наступного місяця на iOS 13 перейдуть 75% сумісних смартфонів, до літа 2020 року – 85%, а до виходу iOS 14 у наступному вересні – 90%.

А ви вже оновили свій iPhone до iOS 13?

Читайте також: Як змінювалася популярність мобільних ОС за останні 20 років: цікаве відео