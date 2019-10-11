Чому категорично не слід оновлюватися до MacOS Catalina

7 жовтня Apple офіційно випустила операційну систему macOS Catalina. Однією з головних її відмінностей від попередніх версій став не тільки поділ iTunes, а й припинення підтримки 32-бітних додатків. Останнє й може стати причиною появи певних труднощів під час користування новою версією ОС.

Це означає, що користувачі операційної системи MacOS Catalina не зможуть запустити старі версії актуальних програм або ті програми, які перестали оновлювати розробники.

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Попереджати про 32-бітні додатки Apple почала ще у macOS High Sierra – тоді при їх запуску висвічувалося повідомлення: "Ця програма повинна бути оновлена ​​розробником для уможливлення більшої сумісності". Нова ж версія macOS після оновлення лише ставить перед фактом, що певні програми не зможуть запуститися на цій версії операційки.

Якщо ви ще не оновилися до Catalina, рекомендуємо попередньо подивитися, які програми перестануть запускатися на комп'ютері. Для цього потрібно відкрити меню Apple, вибрати пункт "Системний звіт", а потім клікнути на "Програми". З'явиться меню з усіма встановленими додатками. У цьому списку зверніть увагу на колонку "64 біт (Intel)": якщо навпроти додатку стоїть "Ні" – він застарів і не запуститься на Catalina.

Відомо, що MacOS Catalina точно не підтримує такі програми:

Adobe Illustrator CS5

Abobe InDesign CS5 & CS6

Apple Aperture

Microsoft Excel 2011

Microsoft PowerPoint 2011

Microsoft Outlook 2011

Microsoft Word 2011

Якщо ви знайшли застарілу програму і все ще хочете оновитися, спробуйте знайти 64-бітну версію програмного забезпечення або пошукайте їй заміну.

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