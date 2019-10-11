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Чому категорично не слід оновлюватися до MacOS Catalina

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MacOS Catalina має один суттєвий недолік - фото 1
MacOS Catalina має один суттєвий недолік

7 жовтня Apple офіційно випустила операційну систему macOS Catalina. Однією з головних її відмінностей від попередніх версій став не тільки поділ iTunes, а й припинення підтримки 32-бітних додатків. Останнє й може стати причиною появи певних труднощів під час користування новою версією ОС.

Це означає, що користувачі операційної системи MacOS Catalina не зможуть запустити старі версії актуальних програм або ті програми, які перестали оновлювати розробники.

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Попереджати про 32-бітні додатки Apple почала ще у macOS High Sierra – тоді при їх запуску висвічувалося повідомлення: "Ця програма повинна бути оновлена ​​розробником для уможливлення більшої сумісності". Нова ж версія macOS після оновлення лише ставить перед фактом, що певні програми не зможуть запуститися на цій версії операційки.

Якщо ви ще не оновилися до Catalina, рекомендуємо попередньо подивитися, які програми перестануть запускатися на комп'ютері. Для цього потрібно відкрити меню Apple, вибрати пункт "Системний звіт", а потім клікнути на "Програми". З'явиться меню з усіма встановленими додатками. У цьому списку зверніть увагу на колонку "64 біт (Intel)": якщо навпроти додатку стоїть "Ні" – він застарів і не запуститься на Catalina.

Чому категорично не слід оновлюватися до MacOS Catalina - фото 360895

Відомо, що MacOS Catalina точно не підтримує такі програми:

  • Adobe Illustrator CS5
  • Abobe InDesign CS5 & CS6
  • Apple Aperture
  • Microsoft Excel 2011
  • Microsoft PowerPoint 2011
  • Microsoft Outlook 2011
  • Microsoft Word 2011

Якщо ви знайшли застарілу програму і все ще хочете оновитися, спробуйте знайти 64-бітну версію програмного забезпечення або пошукайте їй заміну.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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