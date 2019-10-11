На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Чому категорично не слід оновлюватися до MacOS Catalina
-
- 17
7 жовтня Apple офіційно випустила операційну систему macOS Catalina. Однією з головних її відмінностей від попередніх версій став не тільки поділ iTunes, а й припинення підтримки 32-бітних додатків. Останнє й може стати причиною появи певних труднощів під час користування новою версією ОС.
Це означає, що користувачі операційної системи MacOS Catalina не зможуть запустити старі версії актуальних програм або ті програми, які перестали оновлювати розробники.
І ще: Користувачі iOS 13 скаржаться на проблеми з "гарячим шоколадом"
Попереджати про 32-бітні додатки Apple почала ще у macOS High Sierra – тоді при їх запуску висвічувалося повідомлення: "Ця програма повинна бути оновлена розробником для уможливлення більшої сумісності". Нова ж версія macOS після оновлення лише ставить перед фактом, що певні програми не зможуть запуститися на цій версії операційки.
Якщо ви ще не оновилися до Catalina, рекомендуємо попередньо подивитися, які програми перестануть запускатися на комп'ютері. Для цього потрібно відкрити меню Apple, вибрати пункт "Системний звіт", а потім клікнути на "Програми". З'явиться меню з усіма встановленими додатками. У цьому списку зверніть увагу на колонку "64 біт (Intel)": якщо навпроти додатку стоїть "Ні" – він застарів і не запуститься на Catalina.
Відомо, що MacOS Catalina точно не підтримує такі програми:
- Adobe Illustrator CS5
- Abobe InDesign CS5 & CS6
- Apple Aperture
- Microsoft Excel 2011
- Microsoft PowerPoint 2011
- Microsoft Outlook 2011
- Microsoft Word 2011
Якщо ви знайшли застарілу програму і все ще хочете оновитися, спробуйте знайти 64-бітну версію програмного забезпечення або пошукайте їй заміну.
Читайте також: iPhone 11 Pro Max визнали найкращим смартфоном на ринку
-
16:25День захисника України 2019: обираємо подарунок разом
-
16:11Тіна Кароль знялася без білизни: шанувальники у захваті
-
15:53Представлено смартфон OnePlus 7T Pro: топове залізо та приємна ціна
-
15:40Чому горять щоки: лікарі назвали причини
-
15:32Бокс Усик – Візерспун : де і коли дивитися онлайн бій 12 жовтня 2019
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
15:13Bentley показала "дуже чорну" версію нового Flying Spur
-
14:54Уперше за 40 років: в Ірані жінок впустили на футбольний матч
-
14:48Шахтар – Динамо Загреб: "гірники" опублікували емоційне відео
-
14:31Анджеліна Джолі спокусила фігурою в розкішній сукні
-
14:17Скільки часу користувачі смартфонів проводять за своїми гаджетами
-
14:00ТЕСТ: Вгадай, хто з українських футболістів вищий
-
13:43Чому категорично не слід оновлюватися до MacOS Catalina
-
13:23Porsche працює над створенням свого літаючого автомобіля
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
12:55Хто отримав Нобелівську премію миру 2019: оголошено лаурета
-
12:48Ілона Маска звинуватив у плагіаті брат колумбійського наркобарона
-
12:17П'ять способів захиститися від грипу
-
12:00Картинки з Днем захисника України 2019: листівки та відкритки
-
11:47Redmi K20 Pro фотографує на рівні iPhone XR: експерти DxOMark
-
11:15На власному досвіді: 5 правил успішного перетину кордону
-
10:523 звички, які дозволяють залишатися продуктивними протягом усього дня
-
10:26Психологи розповіли, які чоловіки приносять жінкам найбільше задоволення
-
10:00Як заморозити овочі на зиму: правила швидкого заморожування вдома
-
09:42Усик – Візерспун: дивіться відео першої дуелі поглядів
-
16:25День захисника України 2019: обираємо подарунок разом
-
14:00ТЕСТ: Вгадай, хто з українських футболістів вищий
-
11:15На власному досвіді: 5 правил успішного перетину кордону
-
10:00Як заморозити овочі на зиму: правила швидкого заморожування вдома
-
07:31Погода в Україні 11 жовтня: у яких областях пройдуть дощі
- 10 жовтня
-
22:205 побутових проблем, які можна усунути за допомогою сексу
-
19:16Науковці розповіли, чому чоловікам слід відмовитися від гамбургерів
-
16:15ТЕСТ: Наскільки добре ти пам'ятаєш шкільну літературу
-
14:15Коноплянка vs Ярмоленко: який зріст мають 35 найвідоміших українських футболістів
-
11:55Успішні та потужні – 5 книг про виховання в майбутньому
-
10:50Пресмарафон Зеленського: дивіться онлайн-трансляцію
-
08:15Погода в Україні 10 жовтня: бабине літо повертається
- 09 жовтня
-
22:11Експерти розкрили секрет сексуального успіху чоловіків
-
19:16Лайфхаки для життя, які точно знадобляться кожному
-
16:21Як змінилися актори серіалу Загублені за 15 років
-
11:15ТЕСТ: Вгадай про який знак Зодіаку ця цитата
-
09:29Офіційно: Усик отримав нового суперника у суперважкій вазі
-
07:30Погода в Україні 9 жовтня: частину країни накриє потепління
- 08 жовтня
-
22:11Ось чому жінка може відмовляти в сексі
-
19:46Як змусити себе тренуватися, коли зовсім не хочеться
-
17:00Найкращі фільми з Хоакіном Феніксом: топ 10 ролей актора, який зіграв Джокера
-
14:30Найкращі пісні останнього десятиліття: рейтинг ТОП 200 хітів
-
10:20ТЕСТ: Вгадай, хто з цих зірок фарбована блондинка
-
07:16Погода в Україні 8 жовтня: на сході пройдуть дощі
- 07 жовтня
-
22:24Лікарі дали важливу пораду для майбутніх татусів