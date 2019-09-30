Скільки витрачають іноземці під час подорожей в Україну

Найбільше в Україні витрачають грошей туристи з країн Європейського Союзу. У порівнянні з минулим роком їхні витрати зросли на 15%.

У другому кварталі 2019 року обсяг експорту послуг за статтею Подорожі склав 433 мільйони доларів, що на 10,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року (391 мільйон доларів). Про це свідчать дані квартальної статистики Нацбанку України.

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Водночас, жителі Росії витратили в Україні 92 мільйони доларів, що на 37% більше, ніж у другому кварталі 2018 року. НБУ наводить дані Державної прикордонної служби, згідно з якими за II квартал 2019 року Україну відвідали 3,538 мільйона іноземців, що на 4,6% менше, ніж роком раніше (3,708 мільйона).

При цьому кількість туристів з країн ЄС зросла на 1,5% (до 1,133 мільйона людей), з території Росії на 1,9%, до 0,436 мільйона людей. Нагадаємо, раніше туристи побили рекорд за відвідуванням ЧАЕС: за вісім місяців 2019 року зону відвідали майже 75 тис. туристів.

Київ

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