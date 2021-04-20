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Скільки відсотків суші торкнулася діяльність людини: цифра вражає

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Земля - фото 1
Земля / webgate

Міжнародна група вчених прийшла до висновку, що лише 3% світових екосистем, залежно від випадку, залишаються недоторканими.

За словами фахівців, ділянки дикої природи, які не постраждали в результаті діяльності людини, розташовані переважно в джунглях Амазонки і Конго, в лісах і тундрі Східного Сибіру і Північної Канади, а також в Сахарі. Що стосується Австралії, то інвазивні види (серед яких кішки, лисиці, кролики, кози і верблюди) зробили серйозний вплив на місцеву екосистему. Про це пише theguardian.

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Попередні дослідження, засновані на супутникових знімках, дозволяли говорити про те, що від 20 до 40% суші практично не постраждали від людей. Однак в новому дослідженні фахівці врахували не тільки дані, отримані з космосу, але і інформацію, зібрану на поверхні.

Як виявилося, багато ділянок тундри, ліси і савани можуть здаватися недоторканими зверху, але на землі життєво важливі види відсутні. Наприклад, в деяких районах зникли вовки, які контролюють популяції оленів і лосів. В інших районах винищені слони, які розносять насіння рослин. Автори дослідження відзначають, що реінтродукції втрачених видів в деякі райони може збільшити частку незайманих людиною куточків природи до 20%.

Скільки відсотків суші торкнулася діяльність людини: цифра вражає - фото 456408

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