Скільки Усик та Ломаченко заробили за минулий рік

Оприлюднені зарплати українських боксерів-професіоналів за 2019 рік.

Більше за всіх заробив чемпіон світу за версіями WBA, WBO і WBC в легкій вазі Василь Ломаченко (14-1, 10 КО). У минулому році Лома провів два бої (проти Ентоні Кролли і Люка Кемпбела) і заробив $6 млн.

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Другим у рейтингу став Сергій Дерев'янченко, який заробив $5,6 млн завдяки бою з Геннадієм Головкіним. Третє місце в рейтингу гонорарів посів ексчемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО), заробивши за два чемпіонські бої $2,8 млн.

Дерев'янченко

Четверте місце серед українських боксерів-професіоналів зайняв ексабсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (17-0, 13 КО), який в минулому році провів один бій. Усик дебютував у хевівейті перемогою над американцем Чазом Візерспуном. Гонорар Усика за цей бій склав $1,2 млн.

Усик

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