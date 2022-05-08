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війна

Скільки українських біженців вже знайшли роботу в Польщі

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Українські біженці у Польщі активно влаштовують на роботу - фото 1
Українські біженці у Польщі активно влаштовують на роботу / freestocks on Unsplash

Чимало українців через вторгнення окупантів були змушені покинути домівки та шукати прихисток в інших країнах, серед яких опинилась і Польща. В уряді країни вже розповіли, скільки біженців з України встигли відшукати собі роботу за ці важкі місяці.

З 24 лютого, коли Росія почала криваве вторгнення в Україну, понад 2,5 млн українських біженців перетнули кордон з Польщею. Поки нема офіційної інформації про те, скільки наших громадян залишилось в цій країні, однак у базі даних PESEL зареєстровано близько 400 тисяч працездатних українців, про що повідомили у МВС Польщі.

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Наприклад, у Польщі легально працює понад 100 тисяч людей із тих, хто приїхав до Польщі, а в базі даних PESEL є понад 400 тисяч осіб працездатного віку, тобто кожен четвертий біженець працездатного віку почав працювати. Це явище світового значення, коли йдеться про біженців. Такого не було ніде, – сказав заступник міністра внутрішніх справ Польщі Павло Шефернакер.

Кожен четвертий зареєстрований у Польщі український біженець знайшов роботу - фото 504887
Кожен четвертий зареєстрований у Польщі український біженець знайшов роботу / Ostap Senyuk on Unsplash

Він додав, що українці намагаються також самостійно орендувати помешкання. Але в різних типах центрів уряду, державних компаній та місцевого самоврядування є ще резерв на декілька десятків тисяч місць, у яких ще можна розмістити громадян. Шефернакер наголошує, що країна пропонує створити додатковий фонд ЄС для допомоги українцям, хоча поки що досі не отримала від Євросоюзу жодних коштів для біженців з України.

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