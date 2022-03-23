Кабмін дозволив під час війни водіям з правами категорії В їздити на вантажівках

Кабінет міністрів України затвердив чергове нововведення на час воєнного стану, яке безпосередньо стосується автомобілістів. Тепер водії, які мають права категорії В, можуть сідати за кермо вантажних автомобілів.

Так, Кабінет міністрів встановив, що у період воєнного стану до керування транспортними засобами категорії С та С1 на території України допускаються водії, які мають посвідчення категорії В. Таким чином, автомобілісти, що у мирний час дозволено керувати лише легковими машинами, можуть тепер їздити й на вантажівках.

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Детальніше про вищезгадані категорії автомобілів

Категорія В – легкові машини та буси до 3,5 тонн та з кількістю місць 8 (+1 водій).

– легкові машини та буси до 3,5 тонн та з кількістю місць 8 (+1 водій). Категорія С1 – вантажні автомобілі з повною масою 3,5-7,5 тонни без причепа. У такій машині може бути до 8 пасажирських місць плюс місце водія.

– вантажні автомобілі з повною масою 3,5-7,5 тонни без причепа. У такій машині може бути до 8 пасажирських місць плюс місце водія. Категорія С – це всі умови, що й категорія С1, тільки повна маса такого автомобіля вже може становити понад 7,5 тонни.

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